В Харьковской области объявили о важных ограничениях движения на дорогах, которые коснутся многих водителей в ближайшее время.

Ограничения движения в Харьковской области введены из-за капитального ремонта одного из аварийных участков дороги и из-за жары, сообщает Politeka.

Начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко проинформировал в Телеграмме, что в Дергачах с 7 по 11 августа полностью перекроют проезд транспорта на проблемной части автодороги Харьков – Золочев – КПП "Александровка".

Этот участок проходит по улице Сумской путь, вблизи стадиона "Авангард" и требует срочного ремонта. В связи с этим ограничения движения в Харьковской области коснутся автомобилей на отрезке дороги от улицы 92-й бригады до переулка Паркового.

Проезд будет перекрыт ежедневно с восьми утра до восьми вечера. Водителей просят заранее учесть эту информацию и пользоваться объездными путями.

Для всех транспортных средств рекомендуют объезд через Вокзальную и Европейскую или альтернативно через Железнодорожную, Футлярный переулок, Центральную, Лозовскую, переезд 766 км и Парковый переулок. Легковые авто с высотой до 2,3 метра могут ехать через 92-й бригады, Центральную, Лозовскую, переезд 766 км и переулок Парковый.

Напомним, что кроме ремонтных работ в регионе с 1 июля введены и другие важные ограничения движения в Харьковской области. Это связано с температурными режимами и защитой дорожного покрытия от повреждений в жаркую погоду.

Согласно официальным данным Службы восстановления и развития инфраструктуры, запреты касаются грузовиков с массой более 24 тонн и погрузкой на ось более 7 тонн. Они будут действовать, когда температура воздуха будет подниматься выше 28 градусов.

