У Харківській області оголосили про важливі обмеження руху на дорогах, які торкнуться багатьох водіїв найближчим часом.

Обмеження руху в Харківській області запроваджені через капітальний ремонт однієї з аварійних ділянок дороги та через спеку, повідомляє Politeka.

Начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко проінформував у Телеграмі, що у Дергачах із 7 по 11 серпня повністю перекриють проїзд транспорту на проблемній частині автодороги Харків – Золочів – КПП "Олександрівка".

Ця ділянка проходить по вулиці Сумський шлях, поблизу стадіону "Авангард", і вимагає термінового ремонту. У зв’язку з цим обмеження руху в Харківській області торкнуться автомобілів на відрізку дороги від вулиці 92-ї бригади до провулку Паркового.

Проїзд буде перекрито щодня з восьмої ранку до восьмої вечора. Водіїв просять заздалегідь врахувати цю інформацію і користуватися об'їзними шляхами.

Для всіх транспортних засобів рекомендують об’їзд через Вокзальну та Європейську або ж альтернативно через Залізничну, Футлярний провулок, Центральну, Лозівську, переїзд 766 км і провулок Парковий. Легкові авто з висотою до 2,3 метра мають можливість їхати через 92-ї бригади, Центральну, Лозівську, переїзд 766 км і провулок Парковий.

Нагадаємо, що окрім ремонтних робіт, у регіоні з 1 липня введено й інші важливі обмеження руху в Харківській області. Це пов’язано з температурними режимами і захистом дорожнього покриття від пошкоджень у періоди спекотної погоди.

Відповідно до офіційних даних Служби відновлення та розвитку інфраструктури, заборони стосуються вантажівок з масою понад 24 тонни та навантаженням на вісь понад 7 тонн. Вони діятимуть, коли температура повітря підніматиметься вище 28 градусів.

