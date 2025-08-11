Денежная помощь в Кривом Роге ко Дню Независимости в 2025 году будет выплачена в соответствии с обновленным постановлением правительства.

Государство продолжает практику поддержки людей, имеющих особые заслуги, статус ветеранов или принадлежащих к категориям, пострадавшим от нацистских преследований и оказывает им денежную помощь , в том числе и в Кривом Роге, сообщает Politeka.

Как информирует ПФУ, денежная помощь в Кривом Роге предоставляется на основе постановления Кабинета Министров под номером 1396. Она определяет механизм единовременных начислений людям с особыми трудовыми заслугами, ветеранам войны, участникам боевых действий и попавшим под действие законов о жертвах нацизма.

В 2025 году эти правила остались неизменными, как и логика выплат. Людям, которые получают пенсию и подпадают под соответствующие категории, не нужно обращаться отдельно в Пенсионный фонд. Выплата будет начислена автоматически в августе.

Те, кто служит или работает, но еще не на пенсии, могут рассчитывать на средства. В таком случае они будут перечислены на счета воинских частей или организаций, где официально оформлены получатели.

Однако сам факт трудоустройства или службы не гарантирует выплату. Нужно иметь подтверждение своего статуса, и работодатель должен подать необходимые документы. Если это не будет сделано вовремя, денежная помощь в Кривом Роге не поступит.

Что касается сумм, то размер поддержки определяется в зависимости от статуса человека. Больше получат те, кто имеет инвалидность первой группы, связанную с войной, а также лица с особыми заслугами перед государством. Размер в таких случаях составляет 3100 гривен. И

Другие суммы колеблются от 2900 до 450 гривен и зависят от уровня инвалидности, участия в боевых действиях или других обстоятельств. Для тех, кто не работает и не является пенсионером, предусмотрена отдельная процедура с обращением в ПФУ.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала о денежной помощи для людей с инвалидностью: назван размер выплат, предусмотренных в 2025 году.

Также Politeka писала о новом повышении тарифов на воду.

Кроме того, Politeka рассказывала, как украинцам получить выплаты по уходу за пенсионером.