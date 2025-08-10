Информация о том, что в Днепре перекроют движение транспорта, содержится в проекте решения исполнительного комитета Днепровского городского совета.

В Днепре перекроют движение транспорта, ведь в городе готовятся к новому этапу масштабного ремонта системы ливневой канализации, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщается в проекте распоряжения городского головы Бориса Филатова.

На этот раз запланировано перекрытие части улицы Инженерной – на отрезке от проспекта Богдана Хмельницкого до улицы Василия Слипака. Соответствующие ограничения должны действовать с 30 августа по 25 декабря 2025 года.

Хотя документ еще не подписан городским головой, вероятность его утверждения очень высока, ведь речь идет о необходимых инженерных работах, связанных с модернизацией городской инфраструктуры.

Согласно плану, в Днепре перекроют движение транспорта, а зона проведения ремонтных работ будет четко обозначена специальными заграждениями. По периметру установят защитное ограждение, которое будет оборудовано сигнальным освещением для обеспечения видимости в темное время суток. Кроме того, на подъездах к перекрытому участку появятся соответствующие дорожные знаки, предупреждающие водителей об ограничениях.

Подрядная организация, отвечающая за выполнение работ, должна обеспечить безопасный и удобный проход для пешеходов вдоль зоны ремонта. Безопасность и доступность передвижения граждан – один из ключевых аспектов при проведении работ в жилой части города.

После завершения всех технических этапов, включая замену или обновление элементов ливневой системы, все временные конструкции, дорожные знаки и ограничительные ограждения должны быть полностью демонтированы. Это позволит как можно быстрее восстановить обычное движение транспорта и вернуть улице первоначальный вид.

Ремонт планируется завершить до 25 декабря, так что у города есть четкий дедлайн для реализации этого проекта. Такой подход позволит избежать задержек и дополнительных неудобств для жителей.

