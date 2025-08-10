Інформація про, те що у Дніпрі перекриють рух транспорту, міститься в проєкті рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради.

У Дніпрі перекриють рух транспорту, адже у місті готуються до нового етапу масштабного ремонту системи зливової каналізації, повідомляє Politeka.net.

Про це повідомляється у проєкті розпорядження міського голови Бориса Філатова.

Цього разу заплановано перекриття частини вулиці Інженерної — на відрізку від проспекту Богдана Хмельницького до вулиці Василя Сліпака. Відповідні обмеження мають діяти з 30 серпня по 25 грудня 2025 року.

Інформація про, те що у Дніпрі перекриють рух транспорту, міститься в проєкті рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради. Хоча документ ще не підписаний міським головою, ймовірність його затвердження надзвичайно висока, адже йдеться про необхідні інженерні роботи, що пов’язані з модернізацією міської інфраструктури.

Згідно з планом, у Дніпрі перекриють рух транспорту, а зона проведення ремонтних робіт буде чітко окреслена спеціальними загородженнями. По периметру встановлять захисну огорожу, яка буде обладнана сигнальним освітленням для забезпечення видимості у темну пору доби. Крім того, на під’їздах до перекритої ділянки з’являться відповідні дорожні знаки, що попереджатимуть водіїв про обмеження у русі.

Підрядна організація, яка відповідатиме за виконання робіт, має гарантувати безпечний та зручний прохід для пішоходів вздовж зони ремонту. Безпечність та доступність пересування громадян — один із ключових аспектів під час проведення робіт у житловій частині міста.

Після завершення всіх технічних етапів, включаючи заміну або оновлення елементів зливової системи, усі тимчасові конструкції, дорожні знаки та обмежувальні огорожі мають бути повністю демонтовані. Це дозволить якнайшвидше відновити звичний рух транспорту та повернути вулиці первинний вигляд.

Ремонт планується завершити до 25 грудня, тож у міста є чіткий дедлайн для реалізації цього проєкту. Такий підхід дозволить уникнути затримок і додаткових незручностей для мешканців.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Виплати для ВПО у Дніпропетровській області з 1 серпня: названо розмір допомоги, яку нададуть українцям.

Також Politeka повідомляла, Доплати для пенсіонерів у Дніпропетровській області з 1 серпня: українцям виплатять надбавки, скільки можна отримати.

Як повідомляла Politeka, Підвищення цін на електроенергію в Дніпропетровській області: вартість зросте з 1 серпня, але не для всіх.