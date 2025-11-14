Услуга подразумевает комплексную поддержку, а не только предоставление бесплатного жилья для переселенцев в Киеве.

Заработала новая социальная услуга, бесплатное жилье для переселенцев в Киеве, отвечающих определенным критериям, сообщает издание Politeka.net.

Как сообщает Национальная социальная сервисная служба Украины, ВПЛ могут проживать в приюте до 12 месяцев.

Бесплатное жилье в Киеве получат переселенцы, которые из-за определенных физических или психических ограничений нуждаются в дополнительной помощи в повседневной жизни. Речь идет о людях, которым сложно самостоятельно передвигаться, ориентироваться в пространстве или полноценно воспринимать необходимую информацию.

К таким категориям ВПЛ относятся лица с инвалидностью, пожилые люди, а также люди, временно имеющие физические, психические или сенсорные нарушения. Кроме того, право на помощь имеют лица с нестандартными размерами тела, которым трудно обеспечить надлежащие условия проживания без посторонней поддержки.

Услуга подразумевает комплексную поддержку. Каждому получателю предоставляется временное койко-место, полностью обеспеченное жилищно-коммунальными услугами. Люди получают доступ к твердому и мягкому инвентарю, одежде, обуви, а также всем необходимым бытовым условиям. В помещениях созданы возможности для соблюдения личной гигиены, самостоятельного приготовления пищи, стирки и хранения личных предметов.

Программа включает также дополнительные услуги, направленные на улучшение качества жизни внутри перемещенных лиц. Среди них одноразовое питание, помощь в ведении домашнего хозяйства, поддержка в самообслуживании и помощь в передвижении. Сотрудники приюта помогают жителям адаптироваться к новым условиям, восстановить базовые социальные навыки и наладить взаимодействие с окружающими.

В то же время важно подчеркнуть, что находящиеся без сопровождения взрослых дети не могут быть размещены в этом приюте. Для них действуют отдельные программы социальной защиты, учитывающие особенности возраста, потребности в воспитании и обеспечении безопасности.

