Работа для пенсионеров во Львове включает в себя множество сфер деятельности.

Если вас интересует работа для пенсионеров во Львове, обратите внимание на три предложения, которые доступны в разных областях, сообщает Politeka.

Актуальную информацию о вакансиях предоставляет сайт work.ua.

Первая вакансия - пекарь по приготовлению пиццы (пицайоло) в Сильпо (ул. Кульпарковская, 93А). Здесь нужен человек, который будет замешивать тесто, готовить начинки и выпекать блюда.

Предлагается заработная плата от 28000 до 39700 грн, официальное оформление, страхование жизни, скидки на продукцию, адаптационная поддержка коллектива и возможность развития. Позиция открыта для студентов и людей с инвалидностью.

Второе предложение – менеджер по продажам в компании «Палетный Двор» (ул. Городоцкая). Компания занимается деревянной тарой, импортом и экспортом. Обязанности включают в себя ведение переговоров, проработку запросов, поиск новых клиентов, работу с базами, оформление коммерческих предложений.

Заработная плата – ставка + % от продаж + бонусы. Рабочий график: Пн-Пт с 9:00 до 17:00. Рассматриваются также студенты, пенсионеры и люди с инвалидностью.

Последняя вакансия — уборщица /посудомойщица в ресторане (ул. Староеврейская, 4). Обязанности: мытье инвентаря, уборка зала, уход за чистотой, чередование санузлов. Оплата – 17 000–18 000 грн. График – переменный (2/2, 3/3, 4/2), скидки на питание, возможность карьерного роста, бесплатное такси после 22:00. Также есть бонусы за рекомендации и скидки на обучение и спорт.

Работа для пенсионеров во Львове не ограничивается одной сферой — сейчас реальные варианты для каждого, кто стремится быть полезным, иметь стабильный доход и работать в комфортных условиях.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Удорожание проезда: в каких городах Украины люди вынуждены платить больше.

Как сообщала Politeka, Ограничение движения в Полтавской области: в каких районах нельзя будет проехать