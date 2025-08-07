Якщо вас цікавить робота для пенсіонерів у Львові, зверніть увагу на три пропозиції, які доступні у різних сферах, повідомляє Politeka.

Актуальну інформацію про вакансії надає сайт work.ua.

Перша вакансія — пекар з приготування піци (піцайоло) у Сільпо (вул. Кульпарківська, 93А). Тут потрібна людина, яка буде замішувати тісто, готувати начинки та випікати страви.

Пропонується заробітна плата від 28 000 до 39 700 грн, офіційне оформлення, страхування життя, знижки на продукцію, адаптаційна підтримка колективу та можливість розвитку. Позиція відкрита також для студентів та людей з інвалідністю.

Друга пропозиція — менеджер з продажу в компанії «Палетний Двір» (вул. Городоцька). Компанія займається дерев’яною тарою, імпортом та експортом. Обов’язки включають ведення перемовин, опрацювання запитів, пошук нових клієнтів, роботу з базами, оформлення комерційних пропозицій.

Заробітна плата — ставка + % від продажів + бонуси. Робочий графік: Пн-Пт з 9:00 до 17:00. Розглядаються також студенти, пенсіонери та особи з інвалідністю.

Остання вакансія — прибиральниця / посудомийниця у ресторані (вул. Староєврейська, 4). Обов’язки: миття інвентарю, прибирання залу, догляд за чистотою, чергування санвузлів. Оплата — 17 000–18 000 грн. Графік — змінний (2/2, 3/3, 4/2), знижки на харчування, можливість кар’єрного росту, безкоштовне таксі після 22:00. Також є бонуси за рекомендації та знижки на навчання і спорт.

Робота для пенсіонерів у Львові не обмежується однією сферою — зараз є реальні варіанти для кожного, хто прагне бути корисним, мати стабільний дохід та працювати в комфортних умовах.

