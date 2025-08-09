Можно удобно подать заявку на бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Сумской области без очередей и лишних трудностей.

Началась новая раздача бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Сумской области, поэтому важно знать все нюансы, сообщает Politeka.net.

Международный фонд IAC ISHR объявил об этом в своем телеграмм-канале.

В гуманитарный хаб поступила новая партия бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Сумской области. Это означает, что в скором времени начнется новая волна регистрации на получение бесплатной гуманитарной помощи для пенсионеров и ВПЛ в Харькове.

Организаторы акции отмечают, что раздача еще не стартовала, однако всем, кто планирует подать заявку, уже сейчас следует пройти предварительную онлайн-регистрацию на официальном сайте гуманитарной платформы ISHR. Создание личного кабинета занимает всего несколько минут, зато это позволит быстро и удобно подать заявку на бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Сумской области без очередей и лишних трудностей.

Тем, кому сложно самостоятельно зарегистрироваться на сайте, организаторы советуют воспользоваться видеоинструкцией, подробно объясняющей каждый этап создания аккаунта и подачи заявки. Видео доступно для просмотра на платформе YouTube и адаптировано даже для людей без навыков пользования цифровыми сервисами.

Напомним, что гуманитарные наборы формируются исключительно для пожилых людей, вынужденно покинувших свои дома из-за полномасштабной войны и ныне находящихся в статусе переселенца.

Для того чтобы своевременно подать заявку, следует заранее зарегистрироваться на сайте платформы ISHR по ссылке . Просмотр видеоинструкции можно по ссылке.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Повышение цен на электроэнергию в Сумской области: с 1 августа вырастет стоимость света в вечерние часы, для кого именно.

Также Politeka сообщала, Надбавка к пенсии в Сумской области: каких выплат не будет с 1 августа, украинцев предупредили.

Как сообщала Politeka, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Сумской области: названы условия, которым нужно отвечать для получения помощи.