Работа для пенсионеров в Днепре охватывает разные сферы.

Работа для пенсионеров в Днепре доступна в нескольких компаниях, открытых к кандидатам без ограничений по возрасту, сообщает Politeka.

Информацию об актуальных вакансиях предоставляет сайт work.ua.

В «Инвест Кроп Груп» открыта позиция продавца-консультанта . Розничная торговля табачными изделиями производится в специализированных магазинах. Место работы – улица Набережная Победы. Основные обязанности: встреча клиентов, консультации, поддержание порядка, кассовые операции, презентация продукции. Предприятие предлагает зарплату от 18500 до 20000 грн, официальное оформление, дружеский коллектив, гибкий график, возможность обучения.

Кофейня «Heisenberg Coffee Lab» (площадь Соборная, 6) ищет уборщицу . Условия полной занятости, возможность трудоустройства для людей с инвалидностью. Задание: поддержание чистоты в зале, санузле, баре, мытье посуды, сортировка мусора, соблюдение гигиенических требований. Важны внимательность, ответственность, умение организовывать рабочий процесс. Заработная плата – от 12 000 до 12 800 грн.

В кафе «Вкусная минута» (улица Харьковская, 3) открыта вакансия повара . Работодатель ищет специалиста с опытом не менее двух лет. Обязанности: приготовление холодного и горячего блюд, соблюдение стандартов, поддержание чистоты, сотрудничество с командой. Оплата – от 15 000 до 18 000 грн. Работа по графику, возможное трудоустройство для студентов, людей с инвалидностью.

Итак, работа для пенсионеров в Днепре охватывает разные сферы: торговлю, уборку, кулинарию. Все вакансии имеют четкие требования, стабильные условия и уважение к кандидатам всех возрастов.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Удорожание проезда: в каких городах Украины люди вынуждены платить больше.

Как сообщала Politeka, Ограничение движения в Полтавской области: в каких районах нельзя будет проехать