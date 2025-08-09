Робота для пенсіонерів у Дніпрі доступна в кількох компаніях, які відкриті до кандидатів без обмежень за віком, повідомляє Politeka.

Інформацію про актуальні вакансії надає сайт work.ua.

У «Інвест Кроп Груп» відкрито позицію продавця-консультанта. Роздрібна торгівля тютюновими виробами здійснюється у спеціалізованих магазинах. Місце роботи — вулиця Набережна Перемоги. Основні обов’язки: зустріч клієнтів, консультації, підтримка порядку, касові операції, презентація продукції. Підприємство пропонує зарплату від 18 500 до 20 000 грн, офіційне оформлення, дружній колектив, гнучкий графік, можливість навчання.

Кав’ярня «Heisenberg Coffee Lab» (площа Соборна, 6) шукає прибиральницю. Умови повної зайнятості, можливість працевлаштування для людей з інвалідністю. Завдання: підтримання чистоти у залі, санвузлі, барі, миття посуду, сортування сміття, дотримання гігієнічних вимог. Важливі уважність, відповідальність, вміння організовувати робочий процес. Заробітна плата — від 12 000 до 12 800 грн.

У кафе «Смачна хвилина» (вулиця Харківська, 3) відкрита вакансія кухаря. Роботодавець шукає спеціаліста з досвідом не менше двох років. Обов’язки: приготування страв холодного та гарячого напрямків, дотримання стандартів, підтримка чистоти, співпраця з командою. Оплата — від 15 000 до 18 000 грн. Робота за графіком, можливе працевлаштування для студентів, людей з інвалідністю.

Отже, робота для пенсіонерів у Дніпрі охоплює різні сфери: торгівлю, прибирання, кулінарію. Усі вакансії мають чіткі вимоги, стабільні умови та повагу до кандидатів різного віку.

