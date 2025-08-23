Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области означает, что жители одного из городов будут платить больше воды, сообщает Politeka.

Соответствующее решение №431 было утверждено исполнительным комитетом горсовета еще 28 мая. С ним можно ознакомиться по ссылке.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области коснулось города Измаил, где у местных жителей уже есть новые расценки на водоснабжение и водоотвод.

Увеличение стоимости ЖКУ не стало неожиданностью. КП "Измаильское производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства" предупредило людей еще за неделю до принятия решения.

Следовательно, цены выросли так: за кубический метр воды потребители будут платить 34 гривны 30 копеек вместо предыдущих 27.50. Это означает, что стоимость вырастет почти на 7 грн. В процентном соотношении это повышение на 24,7%.

Что касается канализации, то вместо 33 гривен 40 копеек придется выкладывать 42.30. То есть увеличение составит почти 9 грн, что равняется 26,6%. Если речь идет о многоквартирных домах, где учитываются внутридомовые сети, вода здесь вырастет с 28.10 до 35.10. Это дополнительные 7 грн. или 24,9%.

Канализация в таких домах подорожает еще более ощутимо. Новые расценки предусматривают плату почти в 43 грн вместо прежних 33.80. Рост составит 26,9%.

В КП объяснили такую ситуацию тем, что выросли расходы на электроэнергию и материалы. Также выросла заработная плата работников. Городские власти обязали предприятие информировать людей о новых расценках.

Напомним, что перед этим повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области, в частности, в Измаиле, произошло еще в июне 2024 года.

