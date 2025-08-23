Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області стало предметом обговорення серед місцевих мешканців.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області означає, що жителі одного з міст платитимуть більше за воду, повідомляє Politeka.

Відповідне рішення №431, було затверджене виконавчим комітетом міськради ще 28 травня. З ним можна отнайомитись за посиланням.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області торкнулося міста Ізмаїл, де місцеві мешканці вже мають нові розцінки на водопостачання та водовідведення.

Збільшення вартості ЖКП не стало несподіванкою. КП "Ізмаїльське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства" попередило людей ще за тиждень до ухвалення рішення.

Отже, ціни зросли так: за кубічний метр води споживачі платитимуть 34 гривні 30 копійок, замість попередніх 27.50. Це означає, що вартість зросте на майже 7 грн. У відсотковому співвідношенні це підняття на 24,7%.

Що стосується каналізації, то замість 33 гривень 40 копійок доведеться викладати 42.30. Тобто збільшення складе майже 9 грн, що дорівнює 26,6%. Якщо йдеться про багатоквартирні будинки, де враховуються внутрішньобудинкові мережі, то вода тут зросте з 28.10 до 35.10. Це додаткові 7 грн або 24,9%.

Каналізація у таких будинках подорожчає ще відчутніше. Нові розцінки передбачають плату в майже 43 грн замість колишніх 33.80. Зростання становитиме 26,9%.

У КП пояснили таку ситуацію тим, що зросли витрати на електроенергію та матеріали. Також виросла заробітна плата працівників. Міська влада зобов’язала підприємство інформувати людей про нові розцінки.

Нагадаємо, що перед цим підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області, зокрема в Ізмаїлі, відбулося ще у червні 2024 року.

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала про підвищення тарифів на комунальні послуги в липні.

Також Politeka писала про безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів: кому гарантовано нададуть допомогу.

Крім того, Politeka розповідала про виплати для ВПО: які документи потрібні для оформлення допомоги.