Вскоре украинцы смогут легче выбирать бесплатное жилье для переселенцев в Сумской области, так что рассказываем, как это можно будет сделать.

Бесплатное жилье для переселенцев в Сумской области станет частью интерактивной платформы, охватившей все регионы Украины, сообщает Politeka.

О разработке этого проекта в своем Телеграмме рассказал народный депутат Украины, председатель Временной специальной комиссии Верховной Рады по защите прав ВПО Павел Фролов.

По его словам, власти запускают масштабный реестр, что позволит людям просматривать фото помещений, узнавать техническое состояние зданий и подавать заявки в онлайн-формате. Так что бесплатное жилье для переселенцев в Сумской области будет легче найти, ведь все будет собрано в одном месте.

Фролов подчеркнул, что главная цель нововведения — сделать распределение государственной крыши над головой прозрачным, а сам процесс максимально удобным и понятным людям.

Сейчас уже работают координационные комиссии, собирающие информацию о доступных объектах коммунальной и государственной собственности. Эти комиссии должны оценить техническое состояние зданий, сделать фото, описать, какие ремонты нужны и передать всю информацию дальше на областной уровень.

После этого данные будут загружаться в цифровую систему. Платформа будет работать в формате интерактивной карты. Человек сможет найти объект в желаемом регионе, ознакомиться с его состоянием и подать заявку.

Все это можно будет сделать с компьютера или телефона, не выходя из дома. Интересно, что в реестр попадут не только общежития или квартиры. Речь идет и о нежилых помещениях, базах отдыха, санаториях, а также свободных земельных участках.

Пока точной даты запуска такого сайта для поиска бесплатного жилья для переселенцев в Сумской области нет. Но в комиссии выражают надежду, что система заработает уже в ближайшие месяцы.

