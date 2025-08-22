Невдовзі українці зможуть легше обирати безкоштовне житло для переселенців у Сумській області, тож розповідаємо, як це можна буде зробити.

Безкоштовне житло для переселенців у Сумській області стане частиною інтерактивної платформи, яка охопить усі регіони України, повідомляє Politeka.

Про розробку цього проекту у своєму Телеграмі розповів народний депутат України, голова Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради з питань захисту прав ВПО Павло Фролов.

За його словами, влада запускає масштабний реєстр, що дасть змогу людям переглядати фото приміщень, дізнаватися про технічний стан будівель та подавати заявки в онлайн-форматі. Тож безкоштовне житло для переселенців у Сумській області буде знайти легше, адже все буде зібране в одному місці.

Фролов наголосив, що головна мета нововведення — зробити розподіл державного даху над головою прозорим, а сам процес максимально зручним і зрозумілим для людей.

Зараз уже працюють координаційні комісії, які збирають інформацію про доступні об’єкти комунальної та державної власності. Ці комісії мають оцінити технічний стан будівель, зробити фото, описати, які ремонти потрібні, і передати всю інформацію далі на обласний рівень.

Після цього дані завантажуватимуть у цифрову систему. Платформа працюватиме у форматі інтерактивної карти. Людина зможе знайти об'єкт у бажаному регіоні, ознайомитися з його станом і подати заявку.

Все це можна буде зробити з комп'ютера чи телефону, не виходячи з дому. Цікаво, що в реєстр потраплять не лише гуртожитки чи квартири. Йдеться і про нежитлові приміщення, бази відпочинку, санаторії, а також вільні земельні ділянки.

Поки що точної дати запуску такого сайту для пошуку безкоштовного житла для переселенців в Сумській області немає. Але в комісії висловлюють сподівання, що система почне працювати вже найближчими місяцями.

