В Николаеве становится все более заметной проблема с поставкой некоторых импортных товаров, поэтому не исключен дефицит некоторых продуктов.

Дефицит продуктов в Николаеве затрагивает бананы, являющиеся самым популярным фруктом в мире, сообщает Politeka.

Дефицит продуктов в Николаеве усугубляется на фоне плохих новостей с мирового рынка. Речь идет не о сезонном подорожании, а о долгосрочной тенденции.

По оценкам климатологов и аналитиков аграрного рынка, к 2080 г. почти две трети земель, на которых сейчас выращивают бананы в Латинской Америке и Карибском регионе, могут стать непригодными для этого. Эти территории отвечают за 80 процентов всего мирового экспорта продукции.

Об этом пишет издание The Guardian, цитирующее отчет международной исследовательской группы. Ученые отмечают, что бананы находятся в зоне риска вместе с какао, оливками и кофе. Но именно этот товар имеет особое значение, потому что после пшеницы, риса и кукурузы – это одна из наиболее употребительных продовольственных культур в мире.

Особенно чувствительным к изменениям погоды сорт кавендиш, который большинство людей видят на прилавках. Он нуждается в стабильных климатических условиях и регулярном поливе. Если же в регионе выращивания проходят ливни, ураганы или длительные засухи, урожай просто исчезает.

Листья портятся, процесс фотосинтеза блокируется и растение перестает плодоносить. На ситуацию влияет еще один парадокс. Страны, наиболее ответственные за климатический кризис, почти не выращивают этот фрукт. А больше всего страдают регионы, кормящие мир бананами. В частности, фермеры в Центральной и Южной Америке уже сейчас фиксируют сокращение урожая и изменение географии посадок.

Это напрямую отражается и в нашей стране. Дефицит продуктов в Николаеве возникает потому, что логистика к Украине уже и так сложна из-за войны, нарушения морских путей и постоянных рисков для перевозок. А теперь еще и поставщики на старте имеют меньшее количество товара.

Источник: The Guardian .

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