Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области рассчитана на базовые нужды.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области оказывается благотворительным фондом «Авалист» в партнерстве с международной организацией Help – Hilfe zur Selbsthilfe, сообщает Politeka.

Об этом говорится в официальном заявлении фонда, обнародованном на странице Facebook.

Инициатива действует при финансовой поддержке Гуманитарного фонда для Украины (UHF) и направлена ​​на усиление поддержки пострадавших жителей Харьковского региона, находящихся в сложном положении из-за вооруженного конфликта. Основная цель – помочь восстановить базовые условия жизни, укрепить психологическую стабильность и обеспечить доступ к ключевым услугам.

Среди основных направлений работы - психосоциальная помощь . Квалифицированные психологи проводят индивидуальные и коллективные сессии, чтобы уменьшить тревожность, облегчить переживания, вызванные потерями, и улучшить общее эмоциональное состояние участников.

Важной частью проекта являются правовые консультации , охватывающие темы восстановления документов, получение компенсаций, оформление статуса внутри перемещенного лица и социальных выплат. Специалисты оказывают помощь бесплатно.

Еще одно направление – кейс-менеджмент , предусматривающий персональное сопровождение в сложных ситуациях. Это может включать доступ в медицинские учреждения, трудоустройство, получение образовательных возможностей или подготовку необходимых документов.

Для временно проживающих в регионе предусмотрен ремонт жилья — проведение технических работ для обеспечения безопасных и комфортных условий пребывания.

Также реализуется распределение гуманитарной помощи для пенсионеров в Харьковской области, а именно – передача продуктовых и гигиенических наборов. Эти ресурсы рассчитаны на базовые нужды и передаются бесплатно жителям общин, подвергшихся разрушениям или изоляции.

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