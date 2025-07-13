Местным жителям сообщили график отключения газа на неделю с 14 по 20 июля в Винницкой области.

График отключения газа на неделю с 14 по 20 июля в Винницкой области охватывает сразу несколько городов и сел, сообщает Politeka.

Как информирует местный филиал "Газсетей", ограничения будут временными, но могут создать неудобства, так что местным жителям следует заранее подготовиться.

График отключения газа на неделю с 14 по 20 июля в Винницкой области предусматривает приостановку подачи голубого топлива в населенных пунктах Калиновской, Шпиковской общин, а также в городе Гнивань.

Это связано с необходимостью провести профилактическое обслуживание сетей и замену уже вышедшего из строя оборудования или близкого к этому оборудования.

В Шкаровке, Дружелюбовке и Калиновке ремонтные бригады будут работать с четверга, 17:07. В селе Дружелюбовка голубое топливо перекроют в среду, 16:07. Будут продолжаться неудобства утром до 16:00.

Еще более масштабные работы намечены в Печере и Даньковке. Здесь ограничение продлится с 15.07 по 18.07. Жители Калиновки также останутся без снабжения. С 16 по 17:07 специалисты будут работать сразу на нескольких улицах. В списке и Евгения Гуцала, и Митрополита Шептицкого, и Черновола, и Садовая.

График отключения газа на неделю с 14 по 20 июля в Винницкой области также касается Гниваня. Здесь газоснабжение будут прекращать поочередно. 14.07 на Промышленной поставке остановят в домах 11 и 13, а 17.07 - это коснется и дома №15. Все неудобства продлятся ориентировочно с 9 утра до 16 часов.

Еще один блок работ связан с населёнными пунктами Хмельницкого района. Газоснабжение здесь начали выключать еще 7:07, и в отдельных селах подачу возобновят не ранее 18:07. Речь идет о более чем двадцати населенных пунктах, среди которых Немиринцы, Веселый, Блажевка, Левковка, Зозули и другие.

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