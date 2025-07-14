Введено ограничение движения транспорта в Тернопольской области для тяжеловесных автомобилей из-за жаркой погоды, сообщает Politeka.

С целью сохранения дорожного покрытия при повышении температуры выше +28°C запрещено движение грузовикам с фактической массой более 24 тонн и погрузкой на ось более 7 тонн на ряде магистралей государственного значения.

Запрет действуют на следующих маршрутах: М-09 Тернополь – Львов – Рава-Русская, М-19 Доманово – Ковель – Черновцы – Тереблече, М-30 Стрый – Умань – Днепр – Изварино, а также Н-02 /М-06/ Кременец – Белая Церковь – Канев, Н-18 Ивано-Франковск Коломыя – Борщев, Р-26 Острог – Кременец, Р-39 Броды – Тернополь, Р-41 Объезд Тернополя, Р-43 /М-19/ Лановцы – /Н-02/ и Р-87 Галич – Подгайцы – Сатанов.

Указанное ограничение не распространяется на транспорт, перевозящий опасные грузы, скоропортящиеся продукты, живых животных или птицу, а также грузы, связанные с предотвращением или ликвидацией чрезвычайных ситуаций. Для безопасности и хранения дорожного полотна водителям рекомендуется временно останавливаться на специальных площадках отстоя, которых в регионе насчитывается 40.

Патрульная полиция региона осуществляет контроль за соблюдением этих ограничений, чтобы обеспечить безопасность движения и избежать повреждения покрытия в самые горячие часы суток. Водителям советуют учитывать эту информацию при планировании поездок во избежание штрафов и неприятностей на дороге.

Ограничения движения транспорта в Тернопольской области помогут сохранить качество магистралей и снизить риски аварийных ситуаций из-за жары. Обратите внимание на погодные условия и соблюдайте правила, чтобы безопасно и комфортно передвигаться.

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