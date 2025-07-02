Новий графік руху транспорту в Тернопільській області вплине на всіх, хто щоденно їздить на роботу чи в інших справах.

З 25 червня стартував новий графік руху транспорту в Тернопільській області, який суттєво вплинув на мешканців сіл, що оточують обласний центр, повідомляє Politeka.

Звичні міські автобуси, які раніше без проблем довозили людей до Острова, Буцнева чи Білої, тепер майже повністю зникли, а на їхнє місце прийшли нові маршрути, що значно збільшили і час, і вартість поїздок.

Як інформує видання «20 хвилин», новий графік руху транспорту в Тернопільській області означає кінець безпосереднього виїзду міських автобусів за межі громади. Тепер тільки маршрути, які передбачені договорами співпраці з сільськими громадами, можуть виїжджати за місто.

Зміни торкнулися переважно автобусних маршрутів до Острова, Буцнева і Білої. Зокрема, №8, що колись сполучав Білу і Березовицю, тепер працює під номером 28, зберігаючи пільговий проїзд для деяких категорій пасажирів.

Проте решта рейсів були змінені так, що пільгові проїзди скасовані, крім перевезення учасників бойових дій. У самому місті влада стверджує, що такі кроки не лише необхідні, а й зручні для більш ефективного функціонування транспортної системи.

Кажуть, що було продовжено час останнього рейсу з Острова – він відтепер о 21.30. Та насправді мешканці передмість занепокоєні – вони кажуть, що змушені витрачати більше часу і грошей на дорогу, що для багатьох є суттєвою проблемою.

Відповідно, новий графік руху транспорту в Тернопільській області став причиною жвавих обговорень і навіть нарікань у громадах.

Варто звернути увагу, що тепер через нововведення місцеві зіштовхнулися із зміною зупинок. Інтервал поки що планується 20–30 хвилин, але влада обіцяє коригувати це, якщо виникнуть проблеми. Важливо ще й те, що тариф для більшості пасажирів наразі становить 15 гривень.

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