Новый график движения транспорта в Тернопольской области повлияет на всех, кто ежедневно ездит на работу или в других делах.

С 25 июня стартовал новый график движения транспорта в Тернопольской области , который оказал существенное влияние на жителей сел, окружающих областной центр, сообщает Politeka.

Привычные городские автобусы, которые раньше без проблем довозили людей до Острова, Буцнева или Белой, теперь почти полностью исчезли, а на их место пришли новые маршруты, значительно увеличившие время и стоимость поездок.

Как сообщает издание «20 минут», новый график движения транспорта в Тернопольской области означает конец непосредственного выезда городских автобусов за пределы общины. Теперь только маршруты, предусмотренные договорами сотрудничества с сельскими общинами, могут выезжать за город.

Изменения коснулись преимущественно автобусных маршрутов в Остров, Буцнев и Белую. В частности, №8, когда-то соединявший Белую и Березовицу, теперь работает под номером 28, сохраняя льготный проезд для некоторых категорий пассажиров.

Однако остальные рейсы были изменены так, что льготные проезды отменены, кроме перевозки участников боевых действий. В самом городе власти утверждают, что такие шаги не только необходимы, но и удобны для более эффективного функционирования транспортной системы.

Говорят, что было продлено время последнего рейса из Острова – он теперь в 21.30. Но на самом деле жители пригородов обеспокоены – они говорят, что вынуждены тратить больше времени и денег на дорогу, что для многих существенная проблема.

Соответственно новый график движения транспорта в Тернопольской области стал причиной оживленных обсуждений и даже нареканий в общинах.

Следует обратить внимание, что теперь из-за новшеств местные столкнулись с изменением остановок. Интервал пока планируется 20–30 минут, но власти обещают корректировать это, если возникнут проблемы. Важно еще и то, что тариф для большинства пассажиров составляет 15 гривен.

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