Денежная помощь для пенсионеров в Николаевской области предоставляется тем, кто имеет доход менее 5400 грн на человека.

Денежная помощь для пенсионеров в Николаевской области продолжает оказываться УВКБ ООН, сообщает Politeka.

Информацию об этом обнародовали в официальном телеграмм-канале "Денежная помощь".

Стартовал новый этап записи на консультацию в офис УВКБ ООН в городе Николаев (проспект Мира, 54В, корпус 4). Зарегистрироваться можно только онлайн, заполнив анкету. Одна запись – на одну семью. Повторная подача формы запрещена. Если у вас нет возможности посетить консультацию в ближайшее время — воздержитесь от заполнения. Запись осуществляется на неделю вперед, ранний приход в офис не ускорит процедуру.

После подачи анкеты вы получите номер в списке, опубликованном в Telegram-канале. Если вы не согласитесь на размещение ФИО, увидеть свой номер в таблице будет невозможно. Перед регистрацией ознакомьтесь с обновленными условиями. На консультацию должны явиться все заявители лично, кроме детей младше двух лет и маломобильных лиц, которых все равно нужно указать в форме.

Денежная помощь для пенсионеров в Николаевской области предоставляется тем, кто имеет доход менее 5400 грн на человека и относится к уязвимым категориям: внутренне перемещенные, семьи с детьми, одинокие пожилые люди, лица с инвалидностью или хроническими заболеваниями. Условием является отсутствие поддержки от других организаций за последние три месяца.

Ссылки на форму и таблицу с номерками доступны в Telegram.

Кстати, в Николаеве также говорят о повышении цен на коммунальные услуги. Правительство готовит изменения к механизму формирования цен на воду и канализацию.

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