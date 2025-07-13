Жителей просят отнестись к графику отключения газа на неделю 14-20 июля в Харьковской области.

График отключения газа на неделю 14-20 июля в Харьковской области предусматривает проведение масштабных аварийно-ремонтных работ, которые повлекут за собой временное прекращение распределения ресурса в ряде населенных пунктов, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляют на официальном канале Харьковского филиала "Газсети".

С 09:00 15 июля 2025 года подача будет остановлена ​​в село Станичное Старовировской общины Берестинского района. Кроме того, возможно кратковременное прекращение подачи в Дегтярке, Лихове, Дереговке, Ляшевке. Восстановление ожидается в течение 15-16 июля сразу после завершения запланированных процедур.

Отдельно технические службы Харьковского филиала «Газсети» предупредили жителей рядового о необходимости подготовки к отключению. В частности, 17 числа ограничения коснутся жителей ул. Береговой (частный сектор и многоквартирные дома № 67-87), переулков Береговой, Лозовой, Уды, а также участки ул. Сумской путь от № 231. Начало работ – с 09:00, возобновление – с 12:00 того же дня.

Специалисты призывают предоставить беспрепятственный доступ к приборам учета, чтобы ускорить возобновление распределения после устранения неполадок. В случае отсутствия доступа запуск газа будет отложен до момента устранения ограничений.

Жителей просят отнестись к графику отключения газа на неделю 14-20 июля в Харьковской области.

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