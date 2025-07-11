Місцеві мешканці дедалі частіше звертають увагу на цифри на цінниках через подорожчання хліба у Харкові.

Подорожчання хліба в Харкові вже відчутно б’є по щоденних витратах містян, повідомляє Politeka.

Ми проаналізували дані Мінфіну та цінники у супермаркетах, щоб побачити наскільки змінилася вартість цього базового товару.

Подорожчання хліба в Харковіпоступове, але стабільне. За останні тижні вартість найпопулярніших сортів суттєво зросла. Згідно з даними Мінфіну, пшеничний нарізний вагою 650 грамів, який раніше можна було придбати за 43.65, нині коштує вже 49.49 гривень.

Ще один популярний варіант - «ЦарХліб» у фасуванні 600 г зараз обійдеться покупцеві у 43.98. Проте, подорожчання хліба в Харкові торкнулося не лише пшеничних сортів.

Ціни на житні вироби також демонструють зростання. Середня ціна за «Riga Бородинівський» у вазі 300 грамів тримається на позначці 45.83, хоча в окремих супермаркетах цінник піднімається майже до 48 гривень.

Для багатьох родин навіть невеликі коливання в вартості неприємні, адже б'ють по гаманцю. На фоні цього, більш доступними виглядають хлібобулочні вироби, які пропонує маркет РОСТ.

Тут буханець «Козацький» вагою 400 г ще можна придбати за 29 гривень, а «Український традиційний» у фасуванні 500 г коштує 23. Проте експерти не радять розслаблятися. За їхніми прогнозами, ціна на ці позиції також піде вгору, просто трохи згодом.

Фахівці попереджають, що головна причина такої невтішної тенденції на ринку - проблеми із сировиною. Ситуація з житом на внутрішньому ринку стала критичною. Його кількість значно скоротилася, що одразу вплинуло на вартість житнього борошна.

А це, в свою чергу, зумовило різке зростання витрат для виробників, які тепер змушені або піднімати цінники, або скорочувати обсяги виробництва.

Виробники вже озвучили невтішні прогнози. За їхніми словами, за друге півріччя 2025 року зростання розцінок на хлібобулочні вироби може сягнути 20%.

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