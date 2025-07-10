Графік відключення світла у Харківській області введуть 11 та 12 липня, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає Харківобленерго.

Зокрема, усуботу, 12 липня, з 8:00 до 18:00 через необхідність проведення ремонтних робіт буде тимчасово припинено електропостачання у деяких районах Харкова. Знеструмлення торкнеться частини Новобаварського та Основ'янського районів міста. Обмеження стосуватимуться споживачів на низці вулиць, серед яких: Абразумівська, Борова, Володимирська, Краматорська, Світланівська, Текстильна, Чумаківська та інші.

Окрім цього, згідно з графіком відключення світла у Харківській області, у той же день з 09:00 до 19:00 планується припинення електропостачання у селищі Докучаєвське та прилеглих місцевостях Індустріального району Харкова. Вимкнення охоплять вулиці Докучаєвську, Сонячну, Весняну, Академічну, Центральну, Ювілейну та інші.

Також у Харківському районі, зокрема в селищах Люботин, Мищенки, Нестеренки, Манченки та Травневе, з 11 липня триватимуть відключення електроенергії, за інформацією Люботинської МТГ. Там буде обмежено подачу струму на окремих будинках, що пов’язано із плановими роботами з обслуговування електромереж.

Мешканців просять із розумінням поставитись до тимчасових незручностей та завчасно подбати про резервні джерела освітлення та тепла. Відновлення подачі електроенергії відбудеться одразу після завершення необхідних ремонтних робіт.

Для своєчасного отримання актуальної інформації про відключення рекомендується стежити за офіційними повідомленнями та місцевими новинами.

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