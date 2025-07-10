Прогноз погоди у Харкові на вихідні обіцяє спекотні дні з періодичними дощами.

Прогноз погоди у Харкові на найближчі три дні попереджає мешканців про літню спеку, короткочасні опади та мінливу хмарність, перадає Politeka.

Таку інформацію надають на сайті sinoptik.ua.

П’ятниця, 11 липня, розпочнеться ясним небом, однак із другої половини дня небо затягне хмарами, а надвечір імовірний легкий дощ. Стовпчики термометрів піднімуться до +34°С, а максимальна температура цього дня за останні 130 років сягала +36°С (1996 рік).

Вологість повітря коливатиметься від 25% до 62%, тиск – стабільний: 743–746 мм рт. ст. Вітер помірний – 2–5 м/с. Пращури відзначали, що в цю дату варто викопувати ранню картоплю, а якщо зозуля переставала кувати – чекали ранню зиму.

У суботу, 12 липня, протягом доби переважатиме хмарність. Вранці сухо, однак у середині дня можливий дощ, який до вечора припиниться. Атмосферний тиск – 746–748 мм рт. ст., вологість змінюватиметься від 60% до 85%.

Температура вдень підніметься до +36°С, нічна опуститься до +23°С. За спостереженнями 1996 року, у цей день температура досягала рекордних +37°С. З давніх часів 12 липня вважають "маківкою літа", і за погодою цього дня пророкували врожай та тривалість негоди.

У неділю, 13 липня, ранок почнеться сонячно, однак у другій половині дня очікуються опади. Ймовірна гроза з інтенсивним дощем. Стовпчик термометра вдень досягне +33°С, уночі буде не нижче +21°С. Атмосферний тиск – на рівні 748–749 мм рт. ст., вітер слабкий – 0,8–2,5 м/с. Вологість знизиться вдень, однак до вечора зросте.

Найхолодніший ранок цього дня був зафіксований 1946 року, коли температура знизилась до +11°С. Зозуля продовжує кувати – отже, за повір’ям, літо ще триватиме довго.

Отже, прогноз погоди у Харкові на вихідні обіцяє спекотні дні з періодичними дощами, тож варто мати при собі парасолю та планувати активності, зважаючи на умови.

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