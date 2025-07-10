Прогноз погоды в Харькове на выходные сулит жаркие дни с периодическими дождями.

Прогноз погоды в Харькове на ближайшие три дня предупреждает жителей о летней жаре, кратковременных осадках и переменной облачности, передает Politeka.

Такую информацию предоставляют на сайте sinoptik.ua .

Пятница, 11 июля, начнется ясным небом, однако со второй половины дня небо затянет облаками, а к вечеру возможен дождь. Столбики термометров поднимутся до +34°С, а максимальная температура в этот день за последние 130 лет достигала +36°С (1996 год).

Влажность воздуха будет колебаться от 25% до 62%, давление – стабильное: 743–746 мм рт. ст. Ветер умеренный – 2–5 м/с. Предки отмечали, что в эту дату следует выкапывать ранний картофель, а если кукушка переставала ковать - ждали раннюю зиму.

В субботу, 12 июля, в течение суток будет облачно. Утром сухо, однако в середине дня возможен дождь, который к вечеру прекратится. Атмосферное давление – 746–748 мм рт. ст., влажность будет изменяться от 60% до 85%.

Температура днем ​​поднимется до +36°С, ночная опустится до +23°С. По наблюдениям 1996 года, в этот день температура достигала рекордных +37°С. С давних времен 12 июля считают "маковкой лета", и по погоде в этот день прочили урожай и продолжительность непогоды.

В воскресенье 13 июля утро начнется солнечно, однако во второй половине дня ожидаются осадки. Возможна гроза с интенсивным дождем. Столбик термометра днем ​​достигнет +33°С, ночью будет не ниже +21°С. Атмосферное давление – на уровне 748–749 мм рт. ст., ветер слабый – 0,8–2,5 м/с. Влажность снизится днем, однако к вечеру вырастет.

Самое холодное утро этого дня было зафиксировано в 1946 году, когда температура снизилась до +11°С. Зозуля продолжает ковать – значит, по поверью, лето еще продлится долго.

Итак, прогноз погоды в Харькове на выходные обещает жаркие дни с периодическими дождями, поэтому следует иметь при себе зонт и планировать активности, учитывая условия.

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