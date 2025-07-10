Жителей просят с пониманием отнестись к графику отключения света в Харьковской области.

График отключения света в Харьковской области будет введен 11 и 12 июля, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет Харьковоблэнерго.

В частности, в субботу, 12 июля, с 8:00 до 18:00 из-за необходимости проведения ремонтных работ будет временно прекращено электроснабжение в некоторых районах Харькова. Обесточение коснется части Новобаварского и Основянского районов города. Ограничения будут касаться потребителей на ряде улиц, среди которых: Абумовская, Боровая, Владимирская, Краматорская, Светлановская, Текстильная, Чумаковская и другие.

Кроме этого, согласно графику отключения света в Харьковской области, в тот же день с 09.00 до 19.00 планируется прекращение электроснабжения в поселке Докучаевское и прилегающих местностях Индустриального района Харькова. Выключения охватят улицы Докучаевскую, Солнечную, Весеннюю, Академическую, Центральную, Юбилейную и другие.

Также в Харьковском районе, в частности, в поселках Люботин, Мищенко, Нестеренко, Манченко и Майское, с 11 июля будут продолжаться отключения электроэнергии, по информации Люботинской МТГ. Там будет ограничена подача тока на отдельных домах, что связано с плановыми работами по обслуживанию электросетей.

Жителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заблаговременно позаботиться о резервных источниках освещения и тепла. Возобновление подачи электроэнергии произойдет сразу после завершения необходимых ремонтных работ.

Для своевременного получения актуальной информации об отключении рекомендуется следить за официальными сообщениями и местными новостями.

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