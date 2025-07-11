Местные жители все чаще обращают внимание на цифры ценников из-за подорожания хлеба в Харькове.

Подорожание хлеба в Харькове уже ощутимо сказывается на ежедневных расходах горожан, сообщает Politeka.

Мы проанализировали данные Минфина и ценники в супермаркетах, чтобы увидеть, насколько изменилась стоимость этого базового товара.

Подорожание хлеба в Харькове постепенное, но стабильное. За последние недели стоимость самых популярных сортов существенно возросла. Согласно данным Минфина, пшеничный нарезной весом 650 граммов, ранее можно было приобрести за 43.65, сейчас стоит уже 49.49 гривен.

Еще один популярный вариант – «ЦарьХлеб» в фасовке 600 г сейчас обойдется покупателю в 43.98. Однако подорожание хлеба в Харькове коснулось не только пшеничных сортов.

Цены на ржаные изделия также показывают рост. Средняя цена за Riga Бородиновский в весе 300 граммов держится на отметке 45.83, хотя в отдельных супермаркетах ценник поднимается почти до 48 гривен.

Для многих семей даже небольшие колебания в стоимости неприятны, ведь бьют по кошельку. На фоне этого, более доступными выглядят хлебобулочные изделия, предлагаемые маркетом РОСТ.

Здесь буханку «Казацкий» весом 400 г еще можно приобрести за 29 гривен, а «Украинский традиционный» в фасовке 500 г стоит 23. Однако эксперты не советуют расслабляться. По их прогнозам, цена на эти позиции также пойдет вверх, просто чуть позже.

Специалисты предупреждают, что главная причина такой нелестной тенденции на рынке – проблемы с сырьем. Ситуация с рожью на внутреннем рынке стала критической. Его количество значительно сократилось, что сразу повлияло на стоимость ржаной муки.

А это, в свою очередь, обусловило резкий рост затрат для производителей, которые теперь вынуждены либо поднимать ценники, либо сокращать объемы производства.

Производители уже озвучили нелестные прогнозы. По их словам, за второе полугодие 2025 года рост расценок на хлебобулочные изделия может достигнуть 20%.

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