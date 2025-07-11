Местных призывают подготовиться к ограничению движения в Черновцах, ведь это длительное время принесет определенные неудобства.

Ограничения движения в Черновцах вводятся из-за масштабных ремонтных работ, сообщает Politeka.

Как информируют на официальном сайте городского совета, ограничения движения в Черновцах будут касаться нескольких улиц. Власти призывают с пониманием отнестись к временным неудобствам, ведь речь идет об обновлении инфраструктуры.

В первую очередь речь идет об улице Дениса Лукияновича. Здесь стартуют ремонтные работы дорожного покрытия, из-за чего с 10 июля по 5 сентября проезд будет затруднен. Речь идет о участке от перекрестка с улицами Василе Александре и Хотинской и до дома номер 4 на Лукияновича.

Пока полного перекрытия не будет, однако стоит быть готовым к пробкам и изменениям в схемах объезда. Кроме того, ограничения движения в Черновцах затронут еще один важный перекресток. С 10 по 25 июля частично перекроют проезд транспорта на пересечении Ивана Франко и Адама Мицкевича.

Здесь дорожники будут работать над устранением недостатков покрытия, требующего доработки в пределах гарантийного срока. Так что в пиковые часы здесь тоже могут возникать трудности с проездом.

Кроме этого, с 19 мая и до конца августа, похоже, ожидает и отрезок дороги между Небесной Сотни и Корнея Товстюка. Там ремонты развернулись в полном масштабе, поэтому проезд для автомобилей полностью перекрыт.

Ситуацию усложняет то, что это одна из транспортных артерий, которой обычно пользуются жители нескольких микрорайонов. На месте уже работает соответствующая техника, а коммунальщики уверяют, что к сентябрю все завершат.

По словам работников городского совета, неудобства придется терпеть в рамках запланированного обновления городских дорог. Часть работ предусмотрена инвестиционными программами, другие выполняются подрядчиками в пределах гарантийных обязательств.

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