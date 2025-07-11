Ограничения движения транспорта в Тернополе ввели вчера масштабные ремонтные работы на отдельных участках дорог в городе, сообщает Politeka.net.

Предупреждение опубликовала пресс-служба городского совета.

Ограничение движения транспорта в Тернополе введено до 15 июля 2025 года. Ведь на части улицы Микулинецкой (от дома №106А в направлении магазина АТБ) будут проводиться масштабные работы по текущему ремонту дорожного покрытия. Ремонт будет проходить ежедневно с 8:00 до 22:00, при благоприятных погодных условиях.

План работ предусматривает полное обновление состояния проезжей части, в частности:

фрезерование старого асфальтобетонного слоя;

усиление основания дорожного полотна для обеспечения долговечности;

укладка нового асфальтобетонного покрытия.

Эти меры направлены на улучшение качества дороги, обеспечение более комфортного и безопасного передвижения для всех участников передвижения. Временные неудобства снимут 15 июля - после окончания ремонта.

В период выполнения работ введено частичное ограничение движения транспорта в Тернополе — проезд будет осуществляться только до осевой линии дороги. Поэтому возможны временные осложнения, поэтому водителей просят заранее планировать свои маршруты, учитывая изменение организации движения, и, по возможности, пользоваться объездными путями.

Городские власти обращаются к жителям и гостям города с просьбой отнестись с пониманием к временным неудобствам. Завершение ремонта позволит значительно улучшить инфраструктуру района и повысить качество дорожного покрытия одной из важных транспортных артерий.

Тем временем "Укрзализныця" запускает новый региональный поезд экспериментального типа. Речь идет о поезде №826/825 Львов – Тернополь – Хмельницкий. С 11 июля он курсирует ежедневно, кроме вторника.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Новый график движения поездов из Киева: Укрзализныця предупредила об изменениях и объявила расписание.

Также Politeka сообщала, Новый график движения транспорта в Днепре: пассажирам назвали даты важных изменений.

Как сообщала Politeka, Новый график движения поездов на Днепропетровщине: чего ждать пассажирам на популярных маршрутах.