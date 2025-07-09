Місцеві мешканці мають змогу ознайомитись із новим графіком транспорту в Тернополі, тож розповідаємо про це детальніше.

Новий графік транспорту в Тернополі розробили після вивчення побажань мешканців та аналізу пасажиропотоку, повідомляє Politeka.

Про це інформують на офіційній сторінці комунального підприємства «Тернопільелектротранс» у Фейсбук.

Новий графік транспорту в Тернополі уже доступний для ознайомлення і діє з 25 червня. Оновлення торкнулися як тролейбусних, так і автобусних маршрутів. Деякі з них змінили номери, деякі скоротили маршрут, а інші — навпаки, продовжили.

Наприклад, автобус №1, який раніше мав позначення 1А, отримав змінений розклад. Тролейбус №4, що в минулому був №1, також працює за іншим розкладом. І таких змін чимало.

Новий графік транспорту в Тернополі стосується №6. Це тролейбус, який у минулому курсував під номером 11. Тепер його продовжили до вулиці Олександра Довженка, аби охопити більше мікрорайонів. У пасажирів з’явилася змога дістатися в різні частини міста зручніше і без додаткових пересадок.

Окрім цього, автобус №21 став курсувати частіше, адже випуск машин на маршрут збільшили. Раніше їх було чотири, тепер працює шість. Нововведення торкнулися і №24. Раніше він курсував через проспект Злуки та вулицю Тарнавського.

Зараз його перенаправили через Текстильну, повз ТРЦ Подоляни. Крім того, він охоплює Морозенка та Симоненка. Усе це зроблено для того, щоб зменшити навантаження на старі напрямки та краще обслуговувати густозаселені райони. У міськраді обіцяють, що такі зміни дозволять пасажирам економити час і зменшити кількість пересадок.

№26 та 26А також змінили розклад. Натомість автобус №31 скорочено до зупинки Газопровід. Це рішення ухвалили після аналізу завантаженості кінцевих зупинок, де часто виникали затори.

На сайті міської ради вже опубліковані нові таблиці руху для всіх оновлених маршруток. Там можна побачити як час відправлення, так і час прибуття на основні зупинки. Пасажирам радять звіряти інформацію, оскільки звичні години виїзду можуть суттєво змінитися.

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