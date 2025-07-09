Местные жители могут ознакомиться с новым графиком транспорта в Тернополе, поэтому рассказываем об этом подробнее.

Новый график транспорта в Тернополе был разработан после изучения пожеланий жителей и анализа пассажиропотока, сообщает Politeka.

Об этом информируют на официальной странице коммунального предприятия «Тернопольэлектротранс» в Фейсбуке.

Новый график транспорта в Тернополе уже доступен для ознакомления и действует с 25 июня. Обновления затронули как троллейбусные, так и автобусные маршруты. Некоторые из них сменили номера, некоторые сократили маршрут, а другие – наоборот, продолжили.

Например, автобус №1, ранее имевший обозначение 1А, получил измененное расписание. Троллейбус №4, который в прошлом был №1, также работает по другому расписанию. И таких перемен немало.

Новый график транспорта в Тернополе касается №6. Это троллейбус, который в прошлом курсировал под номером 11. Теперь его продлили до улицы Александра Довженко, чтобы охватить больше микрорайонов. У пассажиров появилась возможность добраться в разные части города удобнее и без дополнительных пересадок.

Кроме того, автобус №21 стал курсировать чаще, ведь выпуск машин на маршрут увеличили. Раньше их было четыре, теперь работают шесть. Нововведения коснулись и №24. Ранее он курсировал через проспект Соединения и улицу Тарнавского.

Сейчас его перенаправили через Текстильную, мимо ТРЦ Подоляны. Кроме того, он охватывает Морозенко и Симоненко. Все это сделано для того, чтобы снизить нагрузку на старые направления и лучше обслуживать густозаселенные районы. В горсовете обещают, что такие изменения позволят пассажирам экономить время и снизить количество пересадок.

№26 и 26А также изменили расписание. Автобус №31 сокращен до остановки Газопровод. Это решение было принято после анализа загруженности конечных остановок, где часто возникали пробки.

На сайте городского совета уже опубликованы новые таблицы движения для всех обновленных маршруток. Там можно увидеть как время отправки, так и время прибытия на основные остановки. Пассажирам советуют сверять информацию, поскольку привычные часы выезда могут существенно измениться.

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