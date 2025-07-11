Если вы ищете бесплатное жилье для переселенцев Черкасской области, это предложение может оказаться отличной возможностью.

В Золотоношском районе предлагается бесплатное жилье для переселенцев в Черкасской области на период войны, сообщает Politeka.

Такая информация размещена на сайте Допомогай .

Приглашаются порядочные семьи пенсионного возраста без вредных привычек, которые ценят сельскую жизнь и любят землю. Проживание организовано в ухоженном доме, площадь которого составляет 48 м², включает коридор, кухню, зал и спальню. Жилье оборудовано всем необходимым для комфортного пребывания: мебель, газовое отопление, печь, печка.

На кухне подведена холодная вода, а во дворе установлено центральное водоснабжение и колодец с насосом. Переселенцы смогут пользоваться садом и огородом, а также летней душевой и туалетом на улице. Хозяйственные постройки позволяют содержать домашних животных или вести другое хозяйство по желанию.

Село имеет развитую инфраструктуру: асфальтированные улицы, больница, школа, детский сад, библиотека, дом культуры, аптеки и магазины разного профиля. Это делает проживание удобным и безопасным. Владельцы жилья стремятся помочь нуждающимся и готовы принять добросовестных людей на длительное время.

Если вы ищете бесплатное жилье для переселенцев Черкасской области, это предложение – отличная возможность найти уют и поддержку в сложное время. За дополнительной информацией обращайтесь по контактам, указанным в объявлении.

К слову, на сайте «Допомогай» можно найти информацию о бесплатном доме, гуманитарной помощи, медицинской поддержке, волонтерских инициативах и многом другом. Это удобный инструмент для переселенцев, людей в сложных обстоятельствах, а также для тех, кто хочет приобщиться к помощи.

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