Работа для пенсионеров в Николаеве остается актуальной из-за того, что многие люди старшего возраста стараются не просто получать пенсию, но и оставаться активными, полезными, иметь возможность дополнительно заработать.

Работа для пенсионеров в Николаеве предполагает не только достойную оплату, но и комфортные условия, простые обязанности, сообщает Politeka.

На сайте work.ua есть объявления о свободном месте для автомеханика по шиномонтажу. Зарплата здесь колеблется от 15000 до 40000 гривен в зависимости от ваших навыков и готовности учиться. Эта работа для пенсионеров в Николаеве включает в себя такие обязанности, как замена шин, балансировка, простой ремонт подвески, смена масел и колодок.

Здесь ценят умение спокойно общаться с клиентами. Это очень важно, ведь атмосфера в коллективе дружеская, а отсутствие лишнего напряжения позволяет сосредоточиться на любимом деле.

Еще одна интересная работа для пенсионеров в Николаеве – техник по ремонту и мерчендайзер в компании Global Tech Service. Здесь стабильная оплата составляет 32500 гривен при выполнении плановых показателей. Важно иметь собственный автомобиль, поскольку вакансия предусматривает поездки в различные точки продаж, техническое обслуживание электрооборудования, антипылевую обработку, диагностику.

Труд не слишком сложный, но нуждается в внимательности и ответственности. Также компания оплачивает топливо, амортизацию авто и мобильную связь. Этот вариант отлично подходит тем, кто не представляет себя на одном месте и хочет оставаться активным.

Кроме того, для тех, кто предпочитает менее активный труд, существует должность заведующего хозяйством в торговой компании Ирбис. Обязанности здесь предусматривают уход за прилегающей территорией магазинов Апельсин, мелкий ремонт и обслуживание оборудования.

Официальное трудоустройство, пятидневная неделя с 8 утра до 6 вечера и зарплата в 20 000 гривен делают это предложение достаточно привлекательным. Она не требует чрезмерной физической силы, но требует ответственности и трудолюбия.

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