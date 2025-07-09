Местные жители должны знать о новом графике поездов в Сумской области, так что рассказываем об этом подробнее.

Новый график поездов в Сумской области предусматривает регулярные рейсы со станции Сумы в Ужгород с обязательной остановкой в ​​Звягеле, сообщает Politeka.

Еженедельно жители приграничных районов могут безопасно выехать в западную часть страны благодаря эвакуационному маршруту. Это официальная инициатива, реализуемая совместно с Укрзализныцей и областной администрацией.

Новый график поездов в Сумской области включает №45. Его маршрут включает несколько важных станций. Из Сум он отправляется еженедельно в 17 часов 52 минуты. Прибытие в Ужгород намечено на следующий день, в 15:36.

Пассажирский состав останавливается в Дарнице, Киеве, Звягеле, Шепетовке, Славуте, Здолбуне, Дубно, Бродах, Львове, Самборе и завершает маршрут в Закарпатье. Количество мест ограничено. Для бесплатного проезда предусмотрено всего 12 мест на каждый рейс.

Чтобы попасть в список пассажиров, необходимо предварительно записаться по телефону транзитного центра. Его номер не меняется, звонить нужно на 068 937 0000. Этот пункт обязателен, иначе посадка невозможна. К примеру, на рейс 8 июля все места были разобраны заранее.

Рейс выполняется по четко определенному графику. В июле отправления состоятся 14, 22 и 28 числа. В августе запланировано четыре рейса на 5, 11, 19 и 25 числа. В сентябре выезды запланированы на 2, 8, 16, 22 и 30 число.

Новый график поездов в Сумской области создан не для путешествий, а как реакция на реальную опасность. В пограничных общинах регулярно раздаются обстрелы. Эти пассажирские составы — шанс для женщин, детей и пожилых людей выбраться из опасной зоны в более безопасный регион страны.

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