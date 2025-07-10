На Закарпатье снова произойдут изменения на дорогах из-за ограничения движения, поэтому местным жителям стоит быть к этому готовыми.

Ограничения движения на Закарпатье касаются сразу двух важных моментов, сообщает Politeka.

Как информируют на странице городского совета в Фейсбуке, в Мукачево готовятся к реконструкции водопровода, поэтому одна из улиц временно станет недоступной для транспорта. А для тяжеловесов будут действовать сезонные запреты из-за высокой температуры воздуха.

Ограничения движения на Закарпатье связаны с работами на улице Даниила Галицкого в Мукачево. Со 2 июня и до 15 июля здесь идет обновление водопроводной сети. Как сообщает КП «Горводоканал», пока будут продолжаться ремонтные работы, улица будет перекрыта.

Для автомобилей предусмотрен объезд, согласно специально разработанной схеме. Водителей просят быть внимательными и учитывать дорожные знаки, а свои маршруты прокладывать заранее. Временные неудобства будут, но в горсовете просят отнестись к этому с пониманием, ведь работы действительно необходимы.

Кроме локального ремонта в Мукачево, ограничения движения в Закарпатье затронут и водителей грузовиков. Из-за жары вводятся временные запреты для крупногабаритного транспорта. Речь идет о машинах, вес которых превышает 24 тонны, а нагрузка на ось превышает 7 тонн.

Если температура воздуха поднимается выше +28 градусов, то с 10 утра до 10 вечера такие средства должны оставаться на стоянках.

Эти правила не касаются транспорта, перевозящего опасные вещества, скоропортящиеся продукты, а также живого скота и птицы. Кроме того, они не действуют для спецтранспорта, задействованного в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций или обеспечивающего критическую логистику.

На автодорогах государственного значения уже установлены соответствующие знаки, предупреждающие действие сезонных правил. Для водителей предусмотрены специальные зоны отстоя. В области обустроили стоянки в полосах отвода дорог и возле объектов дорожного сервиса.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Удорожание проезда: в каких городах Украины люди вынуждены платить больше.

Также Politeka писала, что подорожание проезда в Днепропетровской области: сколько придется платить горожанам.

Как сообщала Politeka, Новый график движения транспорта в Кривом Роге: кого коснутся изменения