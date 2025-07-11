Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Сумах раздают только при определенных условиях, о которых следует знать.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Сумах предоставляются не всем уязвимым категориям украинцев, а лишь в нескольких условиях, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщила пресс-служба городского совета.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Сумах раздают только тем, кто принадлежит к малообеспеченным семьям, которые официально состоят на учете в Департаменте социальной защиты населения Сумского городского совета. Эта гуманитарная инициатива была реализована благодаря поддержке международной благотворительной организации Global Empowerment Mission UA ​​(GEM) в сотрудничестве с Фондом Говарда Дж. Баффета.

Поддержку оказывается в виде бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Сумах на каждую семью. Получить его могут только те семьи, которые на 1 июля 2025 года были зарегистрированы в территориальной общине и имели статус получателей государственной социальной поддержки. Это касается прежде всего домохозяйств, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах и нуждаются в дополнительной поддержке.

Выдача наборов организована в актовом зале по адресу: улица Харьковская, 35. Гуманитарную помощь можно получить в будние дни: с понедельника по четверг – с 8:00 до 16:00, а в пятницу – до 15:00. Обратите внимание, что обеденный перерыв продолжается с 12:00 до 13:00.

Для получения необходимо иметь при себе:

паспорт или электронную версию документа в приложении "Дія";

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП);

выписка о месте регистрации на территории Сумской МТГ (при необходимости).

В случае, если за помощью обращается доверенное лицо, оно должно предоставить оригиналы документов получателя помощи, а также предъявить свой паспорт. Это позволит обеспечить прозрачность процесса выдачи и избежать недоразумений.

В Департаменте социальной защиты отмечают, что гуманитарной помощи хватит на всех, кто отвечает критериям получения, поэтому просят не создавать очереди и соблюдать порядок.

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