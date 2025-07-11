Местные жители, которые следят за ценниками в магазинах и расходами, заметили подорожание овощей в Харькове.

Подорожание овощей в Харькове коснулось сразу нескольких позиций, сообщает Politeka.

Согласно ценам в сети АТБ , в июле уже зафиксировано подорожание некоторых овощей в Харькове. К примеру, ранний картофель из Египта обойдется покупателю в 36 гривен за килограмм. Это немного больше, чем средняя стоимость картофеля в мае, которая, по данным Минфина , составляла 32 грн.

Значительно прыгнули в цене и розовые томаты. За килограмм просят почти 88 гривен. А тепличные огурцы, которые совсем недавно продавали по 35, теперь стоят почти 48.

Согласно аналитике Минфина за май, другие базовые товары в этой категории даже немного пошли вниз. Белокочанная капуста тогда стоила в среднем 57, лук чуть больше 32. Свекла и морковь были на уровне 37 и 46 грн соответственно. А по состоянию на июль их ценники упали.

Однако, если говорить об общем подорожании овощей в Харькове, то специалисты объясняют ситуацию достаточно просто. Как отметил в эфире Общественного радио аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопка, основная причина – неблагоприятные погодные условия весной.

Из-за дождей, прохлады и общей нестабильности климата урожай оказался меньше, чем ожидалось. Это сразу дало толчок росту цен.

По словам аналитика, задержка с началом сезона продукции по открытому грунту тоже играет свою роль. Пока в магазинах доминировали тепличные товары, обычно имеющие высшую себестоимость, мы переплачивали. Но чем больше появлялось продукции из открытого грунта, тем меньше становилась стоимость.

Несмотря на общую тенденцию повышения стоимости, некоторые позиции могут и приятно удивить. По словам эксперта, стоимость огурцов оказалась ниже, чем в прошлом году.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Харькове и области: за что придется платить значительно больше.

Как сообщала Politeka, Выплаты для ВПЛ в Харьковской области: кто может потерять статус переселенца и денежную поддержку.