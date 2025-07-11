В течение пяти дней водителей ждет ограничение движения транспорта в Киеве на отдельных улиц.

Ограничения движения транспорта в Киеве будут введены с 9 мая, однако изменения будут действовать только на отдельных участках дорог в столице, сообщает Politeka.net.

Предупреждение опубликовали на сайте КГГА.

До 13 июля будет частичное ограничение движения транспорта в Киеве на некоторых съездах с Окружной дороги. В течение пяти дней дорожники коммунального предприятия ШЭУ Святошинского района будут проводить ремонтные работы на двух важных участках транспортной инфраструктуры:

Первый съезд - с Кольцевой дороги на Брестский проспект в направлении выезда в Житомир.

Второй съезд — с Берестейского проспекта на Окружную дорогу в направлении Одесской площади.

При выполнении работ будет ограничение движения транспорта в Киеве. Водителям советуют заранее планировать маршруты с учетом этих временных изменений, чтобы избежать пробок и задержек в пути.

В коммунальной корпорации просят жителей столицы и гостей города с пониманием отнестись к временным неудобствам. Ремонтные работы являются необходимым условием для обеспечения безопасности дорожного передвижения и улучшения качества дорожного покрытия в будущем. В то же время в «Киевавтодоре» отмечают, что ремонт будет происходить поэтапно, чтобы минимизировать влияние транспортного потока.

Кроме этого, ограничение движения транспорта в Киеве введено для крупногабаритных грузовиков. Для сохранения дорожного покрытия грузовикам запрещено двигаться при температурных показателях воздуха +28 градусов и более по Цельсию. Запрет касается машин фактической массой более 24 т и погрузкой на ось свыше 7 т.

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