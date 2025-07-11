Дефицит продуктов в Кривом Роге может привести к резкому росту цен на импортные фрукты и уменьшению их доступности для потребителей.

Дефицит продуктов в Кривом Роге может пополниться новым неожиданным пунктом, сообщает Politeka.

Бананы, любимый фрукт миллионов украинцев, рискуют скрыться с полок супермаркетов. Причина — глобальные климатические изменения, которые начали негативно влиять на урожайность этой тропической культуры. По данным международных исследований, к 2080 году более 60% территории в Латинской Америке, где сегодня активно выращиваются бананы, станут непригодными для агропроизводства.

Бананы занимают первое место в мировом рейтинге фруктов и являются одной из ключевых сельскохозяйственных культур. При этом 80% всех экспортных поставок поступают именно из регионов, считающихся наиболее уязвимыми к природным катастрофам – Карибам и Латинской Америке. Там климатические потрясения, такие как аномальные ливни, длительные засухи и мощные штормы, уже сейчас разрушают плантации.

Особую обеспокоенность вызывает сорт кавендиш, который преобладает в глобальной торговле. Его главная слабость – чрезмерная чувствительность к изменениям условий окружающей среды. Эти растения нуждаются в стабильном тепле и равномерном поливе. В случае мощного урагана листья легко повреждаются, что лишает деревце способности к фотосинтезу, а следовательно — и плодоношению.

Дефицит продуктов в Кривом Роге может привести к резкому росту цен на импортные фрукты и уменьшению их доступности для потребителей. Несмотря на то, что город не занимается выращиванием экзотических культур, жители зависят от внешних поставок. Как следствие, даже отдаленная климатическая проблема на другом континенте влияет на полки украинских магазинов.

Пока аграрии и ученые ищут альтернативные сорта и пути адаптации к переменам, мир готовится к эпохе, когда даже банан может стать редкостью.

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