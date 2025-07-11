На размер субсидии для пенсионеров в Кривом Роге влияет несколько важных факторов.

Многие украинцы обратили внимание на существенное уменьшение размера жилищной субсидии для пенсионеров в Кривом Роге или даже полное ее отсутствие, сообщает Politeka.net.

В ПФУ рассказали, почему это может случиться.

Такая ситуация связана с особенностями расчета выплат, сезонностью, а также изменениями в финансовом состоянии домохозяйств.

Cубсидии для пенсионеров в Кривом Роге привязаны к сезону. В период с 1 мая по 30 сентября действует так называемый неотапливаемый сезон – в настоящее время размер пособия уменьшается из-за отсутствия расходов на отопление. Вместо этого с наступлением холодов, то есть с 1 октября по 30 апреля, сумма субсидии, как правило, растет, ведь добавляются расходы на отопление жилья.

Еще одним фактором, влияющим на начисление, является общий доход семьи. При назначении выплат на летний период учитываются доходы за предыдущий год, а также размер пенсии за март текущего года. Если доход увеличился, например, из-за индексации пенсии, размер субсидии для пенсионеров в Кривом Роге может уменьшиться или быть отменен.

Во многих случаях помощь возобновляется автоматически. Однако существует ряд причин, по которым Пенсионный фонд может отказать в назначении субсидии. К ним относятся:

наличие банковского вклада у одного из членов семьи на сумму свыше 100 тысяч гривен;

приобретение товаров или услуг стоимостью более 50 тысяч гривен в течение года, предшествовавшего представлению заявления;

владение автомобилем в возрасте до 5 лет (кроме мопедов или прицепов) или несколькими транспортными средствами старше 15 лет;

задолженность за коммунальные услуги в размере свыше 680 гривен, которая не погашена более трех месяцев;

отсутствие официальных доходов или когда среднемесячный доход совершеннолетних членов домохозяйства меньше минимальной заработной платы.

Чтобы сохранить право на эту помощь, гражданам рекомендуют внимательно следить за своим финансовым состоянием, своевременно уплачивать коммунальные платежи, а также соблюдать действующие требования законодательства.

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