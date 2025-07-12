Местным следует быть готовыми к переменам, ведь новая система оплаты за проезд в Ужгороде уже заработала и вносит определенные коррективы в повседневное передвижение по городу.

Новая система оплаты за проезд в Ужгороде официально стартовала с 1 июля 2025 года, сообщает Politeka.

Новая система оплаты за проезд в Ужгороде предусматривает, что теперь все пассажиры независимо от возраста и льготного статуса обязаны либо покупать билет, либо подтверждать право на бесплатное передвижение с помощью специальных валидаторов, установленных у автобусных дверей.

Эти устройства распознают банковские и транспортные карты, а также QR-билеты. После успешного считывания раздается звуковой сигнал и на экране появляется подтверждение. Этот способ действительно упрощает процесс расчета и ускоряет посадку пассажиров.

Однако при тестировании заметили, что не все сразу освоили пользование валидаторами, из-за чего возникают задержки и очереди в часы пик. Важно знать несколько нюансов, предусматриваемых новой системой оплаты проезда в Ужгороде.

К примеру, льготную карту нельзя прикладывать несколько раз подряд, потому что устройство просто не воспримет это. Также он не принимает недействительные карты. Если же нужно купить билеты для нескольких человек сразу, на экране сначала нужно указать их количество, а потом проводить расчет.

В случае, если пассажир не провалидирует документ, дающий право на льготы, он рискует получить штраф. Поэтому к этому следует относиться внимательно и ответственно.

В настоящее время продолжается переходный период, который будет действовать до конца 2025 года. Пока что в редких случаях позволяют рассчитываться наличными, но уже с 2026 года такие расчеты отменят полностью. С этого времени пользоваться разрешат только электронными способами.

По словам Петра Бобика, начальника отдела транспорта городского совета, валидаторами оборудованы все 40 коммунальных автобусов марки «Электрон» и 27 автобусов частных перевозчиков. Еще одно устройство готовится к установке.

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