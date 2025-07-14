Работа для пенсионеров в Черкасской области может предоставить не только доход, но и о самореализацию, новых знакомства и чувство потребности.

Работа для пенсионеров в Черкасской области становится все более актуальной благодаря предприятиям, открытым к сотрудничеству с людьми почтенного возраста, сообщает Politeka.

Среди работодателей крупные компании, предлагающие достойные условия, поддержку и возможность реализовать свой потенциал независимо от возраста.

Сеть магазинов "Файно Маркет" приглашает в свою команду продавца продовольственных товаров. Основные задачи: выкладка продукции, обслуживание покупателей, контроль качества и участие в инвентаризации. Компания гарантирует официальное оформление, стабильную заработную плату – 15 000 грн , а также скидку 20% на весь ассортимент для работников. Коллектив динамичен, команда поддерживает каждого новичка, вне зависимости от опыта.

Для ищущих физическую занятость есть вакансия грузчика в «Счастливом Курче» — предприятии по производству мяса в Золотоноше. Обязанности: погрузка и перемещение продукции, соблюдение порядка в цехе. Заработок – до 15 000 грн , гибкий график, возможность учиться без предыдущего опыта.

В то же время транспортная компания Traffic ищет водителей категории СЕ. Рейсы по Украине, оплата - 5 грн за километр + суточные 300 грн . Работают только на новой технике: Рено Премиум Евро 5 с холодильником и кондиционером. Все ремонты – на базе, без участия водителя. Заработная плата может достигать 55 000 гривен . К кандидатам – уважение и честные условия.

Все эти варианты подходят тем, кто хочет оставаться активным и приносить пользу обществу. Работа для пенсионеров в Черкасской области — это не только о доходе, но и о самореализации, новых знакомствах и чувствах потребности.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Удорожание проезда: в каких городах Украины люди вынуждены платить больше.

Также Politeka писала, что подорожание проезда в Днепропетровской области: сколько придется платить горожанам.

Как сообщала Politeka, Новый график движения транспорта в Кривом Роге: кого коснутся изменения