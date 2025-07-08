Дефицит продуктов в Винницкой области обостряется также из-за прекращения поставок из Беларуси, которая раньше являлась основным поставщиком.

Дефицит продуктов в Винницкой области привел к настоящему кризису на хлебном рынке, ведь рожь стремительно исчезает из отечественного аграрного пространства, сообщает Politeka.

Уже к концу 2025 года стоимость ржаного хлеба может достичь рекордных 40–50 гривен за буханку. Причина – практически полное отсутствие внутреннего производства и зависимость от дорогостоящего импорта.

По словам Родиона Рыбчинского, главы Союза "Мукомолы Украины", ситуация выглядит критической. Украинские переработчики вынуждены покупать сырье в Польше и странах Балтии. Это не просто бьет по ценам, а создает угрозу исчезновения ржаного хлеба с полок.

Основная проблема — нежелание аграриев выращивать рожь. В отличие от пшеницы, эта культура дает меньший урожай, а значит, меньший доход. Если с гектара пшеницы можно получить около 60 центнеров, то из ржи — всего 40. Логика производителей ясна, но последствия уже заметны.

Дефицит продуктов в Винницкой области обостряется также из-за прекращения поставок из Беларуси, которая раньше являлась основным поставщиком. Без внешней поддержки украинское производство не в состоянии удовлетворить даже базовый спрос. Цены выросли почти вдвое - в 2024 году тонна стоила 6-7 тысяч гривен, а уже весной 2025-го - 12-14 тысяч. Ржаная мука подорожала еще сильнее - до 18-20 тысяч гривен за тонну.

Поэтому часть пекарен может полностью свернуть производство ржаного хлеба, ведь затраты превышают прибыль. Импортное сырье слишком дорогостоящее, а отечественное — почти отсутствует.

Впрочем, есть надежда на постепенное восстановление баланса. Эксперты ожидают, что высокие цены могут вернуть интерес фермеров к выращиванию ржи. Но это перспектива сезона 2026/2027. Пока же отрасль переживает один из самых сложных периодов за последнее десятилетие.

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