Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области может произойти после завершения военного положения, сообщает Politeka.

Такие требования содержатся в новом меморандуме Украины с Международным валютным фондом.

Согласно документу, тарифы на электроэнергию, газ, воду и тепло покрывают лишь около 50% их реальной стоимости. Остальные компенсируются за счет государственных дотаций. МВФ настаивает, что после войны Украина должна перейти к рыночным ценам на все коммунальные услуги. Это позволит снизить долги в сфере энергетики, обеспечить стабильную работу предприятий и создать конкурентную среду на рынке.

В рамках договоренностей с Фондом правительство должно разработать и принять дорожную карту реформ энергетического сектора. В течение шести месяцев после завершения военного положения планируется поэтапная отмена специальных обязанностей (ПСО), новый подход к расчету тарифов, механизмы погашения накопленных долгов и внедрение адресной социальной поддержки.

Ожидается, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области и по всей стране будет выглядеть следующим образом: электроэнергия — 8,64 грн/кВтч/час (сейчас — 4,32 грн), газ — 15,92 грн/м³ (вместо 7,96 гривен), централизованное водоснабжение с водоотводом7 85,88 гривен), а тепло - 56,68 грн/м² (против нынешних 28,34 гривен).

В то же время МВФ требует модернизировать систему субсидий. В документе говорится о необходимости четкого определения домохозяйств, действительно нуждающихся в поддержке, и обеспечения точного и своевременного ее предоставления.

Помимо цен правительство также согласилось с МВФ на внедрение дополнительных налогов. Уже в 2025 году ожидается введение акцизов на сладкие и газированные напитки, налогообложение цифровых платформ (так называемый налог на OLX), а также усиление контроля за сбором налогового долга. Согласно бюджетной декларации, только в 2026 году эти меры должны принести более 48 миллиардов гривен в госбюджет, а в последующие годы – еще по 28 миллиардов ежегодно.

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