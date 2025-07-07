Місцевим мешканцям варто звикати до нової системи оплати проїзду у Дніпропетровській області, тому розповідаємо про неї детальніше.

Нова система оплати проїзду у Дніпропетровській області вже запрацювала у тестовому режимі, а тепер її почали впроваджувати повноцінно, повідомляє Politeka.

Відтепер для купівлі квитка достатньо смартфона і банківської картки. Усе працює через міський застосунок «єДніпро». Щоб скористатися новою функцією, достатньо завантажити додаток з App Store або Google Play, пройти просту реєстрацію за номером телефону і відсканувати QR-код просто в салоні транспорту.

Нова система оплати проїзду у Дніпропетровській області передбачає кілька варіантів купівлі квитка — через Google Pay, Apple Pay або звичайну банківську картку, яку можна зберегти для регулярних платежів. Оплачений квиток з’явиться одразу в додатку, а у спеціальному розділі «Транспорт» можна також купити проїзні на 1, 7 або 30 днів.

Як зазначив заступник директора КП «Дніпровський електротранспорт» Володимир Сусленков, електронні платежі у транспорті міста почали впроваджувати ще 2017 року. Тоді це була співпраця лише з одним банком.

І хоча QR-коди поступово набували популярності, частка людей, які ними користувалися, не перевищувала 20 відсотків від загального обсягу. Тож наступний логічний крок — це розширити можливості для пасажирів.

Тепер нова система оплати проїзду у Дніпропетровській області дозволяє використовувати картки будь-якого банку без жодних обмежень. Окрім цого, вона також дає змогу міській владі точніше контролювати обіг коштів, відстежувати пасажиропотік і планувати навантаження на маршрути.

До речі, якщо виникають труднощі з авторизацією, працівники «єДніпра» готові допомогти. Контактні номери гарячої лінії залишаються активними.

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