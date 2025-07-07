Местным жителям следует привыкать к новой системе оплаты проезда в Днепропетровской области, поэтому рассказываем о ней более подробно.

Новая система оплаты проезда в Днепропетровской области уже начала работу в тестовом режиме, а теперь ее начали внедрять полноценно, сообщает Politeka.

Теперь для покупки билета достаточно смартфона и банковской карты. Все работает через городское приложение «Днепр». Чтобы воспользоваться новой функцией, достаточно загрузить приложение из App Store или Google Play, пройти простую регистрацию по телефону и отсканировать QR-код прямо в салоне транспорта.

Новая система оплаты проезда в Днепропетровской области предусматривает несколько вариантов покупки билета – через Google Pay, Apple Pay или обычную банковскую карту, которую можно сохранить для регулярных платежей. Оплаченный билет появится сразу в приложении, а в специальном разделе «Транспорт» можно купить проездные на 1, 7 или 30 дней.

Как отметил заместитель директора КП "Днепровский электротранспорт" Владимир Сусленков, электронные платежи в транспорте города начали внедрять еще в 2017 году. Тогда это было сотрудничество только с одним банком.

И хотя QR-коды постепенно приобретали популярность, доля пользовавшихся ими людей не превышала 20 процентов от общего объема. Следующий логический шаг — это расширить возможности для пассажиров.

Теперь новая система оплаты проезда в Днепропетровской области позволяет использовать карточки любого банка без ограничений. Кроме этого, они также позволяют городским властям точнее контролировать оборот средств, отслеживать пассажиропоток и планировать погрузку на маршруты.

Кстати, если возникают трудности с авторизацией, работники Днепра готовы помочь. Контактные номера горячей линии остаются активными.

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