У Миколаєві стає дедалі помітнішою проблема з постачанням деяких імпортних товарів, тому не виключений дефіцит деяких продуктів.

Дефіцит продуктів у Миколаєві зачіпає банани, які є найпопулярнішим фруктом у світі, повідомляє Politeka.

Дефіцит продуктів у Миколаєві посилюється на фоні поганих новин зі світового ринку. Мова йде не про сезонне подорожчання, а про довгострокову тенденцію.

За оцінками кліматологів і аналітиків аграрного ринку, до 2080 року майже дві третини земель, на яких зараз вирощують банани у Латинській Америці і Карибському регіоні, можуть стати непридатними для цього. Ці території наразі відповідають за 80 відсотків усього світового експорту продукції.

Про це пише видання The Guardian, яке цитує звіт міжнародної дослідницької групи. Вчені наголошують, що банани перебувають у зоні ризику разом із какао, оливками та кавою. Але саме цей товар має особливе значення, бо після пшениці, рису і кукурудзи - це одна з найвживаніших продовольчих культур у світі.

Особливо чутливим до змін погоди є сорт кавендіш, який більшість людей бачить на прилавках. Він потребує стабільних кліматичних умов і регулярного поливу. Якщо ж у регіоні вирощування проходять зливи, буревії чи тривалі посухи, урожай просто зникає.

Листя псується, процес фотосинтезу блокується і рослина перестає плодоносити. На ситуацію впливає ще один парадокс. Країни, які найбільше відповідальні за кліматичну кризу, майже не вирощують цей фрукт. А найбільше страждають ті регіони, що годують світ бананами. Зокрема, фермери у Центральній і Південній Америці вже зараз фіксують скорочення врожаю та зміну географії посадок.

Це напряму відображається і на нашій країні. Дефіцит продуктів у Миколаєві виникає тому, що логістика до України вже й так є складною через війну, порушення морських шляхів і постійні ризики для перевезень. А тепер ще й постачальники на старті мають менше товару.

Джерело: The Guardian.

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