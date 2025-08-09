Переселенцы смогут самостоятельно выбирать временное бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове и других регионах Украины.

Государство начало искать украинцам потенциальное бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове и других регионах Украины, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщил председатель Временной специальной комиссии Верховной Рады по защите прав переселенцев Павел Фролов во время воркшопа "Жилье для ВПЛ: прозрачная инвентаризация и антикоррупционный контроль".

Он рассказал, что государство начало масштабную инвентаризацию недвижимости, которую можно использовать для размещения внутренне перемещенных лиц. Речь идет о общежитиях, санаториях, базах отдыха и других потенциальных объектах. Планируется, что уже в 2025 году переселенцы смогут самостоятельно выбирать временное бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове и других регионах Украины через специальный государственный реестр.

По его словам, впервые проводится системная проверка всех объектов, которые могут использоваться для размещения переселенцев. В фокусе недвижимость, имеющая четкий правовой статус, состоит на учете и подлежит контролю.

Законодательство предусматривает создание единого реестра жилых объектов. Благодаря ему внутренне перемещенные лица смогут самостоятельно ознакомиться с имеющимся бесплатным жильем для ВПЛ в Харькове и других регионах Украины, его техническим состоянием, местонахождением и другим важным функционалом.

Также государство планирует учесть не только уже зафиксированные помещения, но и потенциальный дом независимо от формы собственности — в частности, коммунальные и государственные объекты, общежития и инфраструктуру, которая может быть адаптирована к потребностям переселенцев.

Кроме реестра, уже разрабатывается интерактивная карта с данными о доступном жилье. В областях при военных администрациях действуют специальные комиссии, проверяющие техническое состояние зданий.

Источник: Судово-юридична газета.

